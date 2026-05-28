28 травня 2026, 11:49

Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років

Фото: Національна поліція
У Солом'янському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав офісне приміщення, пошкоджене внаслідок російського ракетного обстрілу

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався 25 травня близько 05:00 після чергової масованої атаки на столицю.

За даними поліції, 30-річний зловмисник помітив пошкоджені вибухом двері офісу, проник усередину та викрав ноутбук із зарядним пристроєм загальною вартістю близько 40 тисяч гривень.

Під час втечі чоловіка помітили перехожі. Вони зупинили підозрюваного та утримували його до прибуття правоохоронців.

Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ – грабіж, поєднаний із проникненням, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, також 24 травня на столичному Подолі затримали 29-річного чоловіка, який грабував пошкоджені вибуховою хвилею квартири. До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна.

Як відомо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх. Було відомо ро двох загиблих.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
