Обыски в Мукачевской РГА: стали известны имена чиновников

Фото: Telegram/Виталий Глагола

Стали известны имена чиновников Мукачевского РВА, у которых проводят обыски по делу о предполагаемой продаже отсрочок

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По предварительной информации, следственные действия производятся у начальника отдела оборонной работы Виктора Ивашковича.

Обыски проходят не только на рабочем месте, но и в автомобиле должностного лица и по месту его жительства.

Также обыски проходят у специалиста отдела градостроительства, архитектуры и ЖКХ Андрея Ризака.

По данным следствия, именно эти должностные лица могут быть причастны к вероятной схеме оформления и продажи отсрочок от мобилизации.

Пока официального подтверждения их вины нет, следственные действия продолжаются.

Напомним, утром 28 мая в Мукачевской районной военной администрации проводятся массовые обыски по делу о продаже отсрочок от армии.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове