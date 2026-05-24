На Подоле задержали мужчину, грабившего поврежденные квартиры киевлян

Об этом сообщила полиция Киева.

В полиции сообщили, что сегодня в результате ночного вражеского ракетного удара по переулку Хорива в Киеве были повреждены жилые дома, где взрывной волной выбило окна и двери в квартирах.

Пока жители находились в укрытиях, злоумышленник воспользовался ситуацией и начал проникать в поврежденные дома, откуда похищал личные вещи владельцев.

В полицию обратилась одна из пострадавших женщин, сообщившая о краже имущества. Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его непосредственно в одной из квартир, где он пытался совершить очередную кражу.

Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, уже находившийся в розыске за совершение имущественного преступления в другой области. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве из-за последствий массированного удара будет временно закрыта для пассажирских перевозок станция метро "Лукьяновская" и один из входов на станцию "Хрещатик".

Россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.