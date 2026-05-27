Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу у многоэтажки в Днепровском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел на улице Игната Хоткевича. К правоохранителям обратились жители дома, услышавшие звуки выстрелов. Прибывшие на вызов патрульные и следственно-оперативная группа выяснили, что 39-летний киевлянин в ночное время отдыхал на улице в компании друзей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил похвастаться перед товарищами оружием, достал пистолет и дважды выстрелил вверх.

Нарушителя задержали. У него изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и направили его на экспертизу.

Действия фигуранта квалифицировали по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

