"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Белогорелка Миргородского района мужчина с пневматической винтовкой посреди ночи угрожал убийством женщине-переселенке из Донецкой области

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на приговор суда, сообщает RegioNews.

Инцидент произошел в ночь на 5 апреля в Белогорелке. Обвиняемый – безработный уроженец Сумской области, ныне проживающий в селе.

Следствие установило, что 4 апреля мужчина употреблял алкоголь возле местного магазина "Дубок". Там он услышал от других жителей села слухи о якобы убийстве маленького ребенка переселенцами из Донецкой области, проживавших в Белогорелке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и под влиянием услышанного, около двух часов ночи он взял у знакомого пневматическую винтовку "HATSAN 125" и отправился к дому переселенцев.

По материалам дела, мужчина начал хлопать в дверь. Когда женщина открыла, он снял винтовку с предохранителя, направил ее в сторону потерпевшей и заявил, что им "не жить в деревне". Женщина не знала, что это пневматическое оружие, поэтому реально восприняла угрозы и испугалась за свою жизнь. Она захлопнула дверь и скрылась в доме.

После этого нападающий еще некоторое время ходил вокруг дома, стучал в окна, пытался выбить дверь, выкрикивал нецензурные слова и стрелял вверх холостыми выстрелами. Остановили мужчину прибывшие по вызову правоохранители.

Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства. В ходе досудебного расследования мужчина признал вину и раскаялся.

Впоследствии потерпевшая и обвиняемый заключили соглашение о примирении, которое суд утвердил. Следовательно, мужчине назначили один год пробационного надзора. В течение этого времени он имеет:

регулярно появляться в орган пробации,

сообщать об изменении места жительства,

не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Пневматическую винтовку суд постановил вернуть владельцу.

Напомним, в Николаевской области мужчина испугал посетителей супермаркета ружьем. На месте полицейские выяснили, что в руках мужчины была игрушка в виде старинного ружья. Мужчина объяснил правоохранителям, что приобрел ее на подарок и не собирался совершать каких-либо противоправных действий.