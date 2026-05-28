ДТП произошло в Одессе 27 мая вечером на улице Артиллерийской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Audi, которым управлял 23-летний мужчина, и Renault Dokker под управлением 44-летнего водителя. От удара автомобиль Renault перевернулся.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также 35-летний пассажир Renault.

Водителей направили на проверку на состояние опьянения. После установления всех обстоятельств полицейские определят правовую квалификацию происшествия.

Напомним, 27 мая на Волыни столкнулись автомобиль и школьный автобус. Пострадали 9 человек, среди них – пятеро детей.