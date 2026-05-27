В Ровно аферист выманил у женщины 10 тысяч долларов на лечение ребенка

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно женщина отдала на якобы лечение дочери 10 тысяч долларов и 2 тысяч евро. Это произошло после того, как ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся врачом. Он убедил 82-летнюю пенсионерку, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в операции.

Вскоре к ней пришел мужчина, которому она передала деньги. Также она написала "расписку на передачу денег для врача" и "заявление на проведение оперативного вмешательства". Правоохранителям удалось разыскать и задержать 19-летнего мошенника.

Также задержан 26-летний мужчина, который непосредственно забирал деньги у пострадавшей и передал их сообщнику. Известно, что раньше оба уже имели проблемы с законом: младший подозревается в хранении наркотических средств, а старший находится на испытательном сроке за кражу.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.