22:35  27 мая
В Житомирской области подросток на мотоцикле насмерть сбил 3-летнего ребенка
21:56  27 мая
Силы беспилотных систем уничтожили ценные РЛС и комплексы "Бук" и "Витязь"
20:54  27 мая
Более 20 атак в сутки: враг массированно обстрелял четыре района Днепропетровщины
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 22:50

В Ровно аферист выманил у женщины 10 тысяч долларов на лечение ребенка

27 мая 2026, 22:50
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области задержаны двое мошенников. Правоохранители предупреждают украинцев о схемах мошенников

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно женщина отдала на якобы лечение дочери 10 тысяч долларов и 2 тысяч евро. Это произошло после того, как ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся врачом. Он убедил 82-летнюю пенсионерку, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в операции.

Вскоре к ней пришел мужчина, которому она передала деньги. Также она написала "расписку на передачу денег для врача" и "заявление на проведение оперативного вмешательства". Правоохранителям удалось разыскать и задержать 19-летнего мошенника.

Также задержан 26-летний мужчина, который непосредственно забирал деньги у пострадавшей и передал их сообщнику. Известно, что раньше оба уже имели проблемы с законом: младший подозревается в хранении наркотических средств, а старший находится на испытательном сроке за кражу.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Ровенская область
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Известная украинская блогерша погибла в ДТП
27 мая 2026, 23:10
Тройное ДТП с участием легковушки и двух фур в Николаевской области, есть погибший
27 мая 2026, 22:56
В Житомирской области подросток на мотоцикле насмерть сбил 3-летнего ребенка
27 мая 2026, 22:35
Обстрел Херсона: 30-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии
27 мая 2026, 22:09
Силы беспилотных систем уничтожили ценные РЛС и комплексы "Бук" и "Витязь"
27 мая 2026, 21:56
Атака дронов в Запорожье: двое раненых женщин и разрушение частного сектора
27 мая 2026, 21:26
Более 20 атак в сутки: враг массированно обстрелял четыре района Днепропетровщины
27 мая 2026, 20:54
Обстрел Херсона: враг попал в детскую площадку, есть погибший и раненые дети
27 мая 2026, 20:23
На Прикарпатье в отеле массовое отравление детей
27 мая 2026, 20:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »