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12 июня 2026, 22:24

Более 40 детей остаются в осажденных Олешках без света и еды

12 июня 2026, 22:24
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Фото: Википедия
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В оккупированных Россией Олешках в Херсонской области остается около 1700 жителей, среди них более 40 детей, но уехать и въехать в город невозможно

Об этом в эфире Украинского Радио заявила начальница Олешковской МВА Татьяна Гасаненко, передает RegioNews.

По ее словам, электроэнергия отсутствует в Олешках уже более четырех лет, нет газа, не хватает питьевой воды. Более полугода в Олешках затруднены поставки продовольствия. А российские оккупанты если и передвигаются Олешками, то либо в гражданской одежде, либо в женской. Они убивают местных жителей, отнимая продукты. Вместо этого ВСУ, находясь на правом берегу Днепра, спасают гражданских людей на левом берегу.

Она подчеркнула, что "безопасная ситуация в Олешках остается чрезвычайно тяжелой, поскольку община расположена непосредственно на линии боевого столкновения. Продолжаются активные военные боевые действия. Безопасное передвижение по городу людей существенно ограничено. Дороги заминированы".

Также заминированы все выезды из города. Зафиксированы нередкие случаи подрыва автомобилей со смертельным исходом.

Ганасенко сообщила, что оккупанты фактически прекратили поставки продуктов, в последний раз две машины с продуктами въехали в Олешки 26 мая. А 2 июня четыре машины при попытке заехать в город взорвались на мини, погибли два человека.

"Город заблокирован, там остаются около 1700 жителей, среди них более 40 детей, но уехать и въехать в город невозможно. Если говорить в общей сложности об Олешковской общине, то там остаются около 6 000 человек и 182 ребенка. Из 13 населенных пунктов пять уничтожены полностью: Крынки, Подстепное, Песчановка, Саги и Поймы. На 80% у нас уничтожены села Казачьи Лагеря, Солонцы, Подлесное. В других населенных пунктах ситуация значительно усложнена постоянными обстрелами и атаками дронов, но там еще остаются люди", - добавила Ганасенко.

Напомним, ранее появились новые кадры, которые показывают нынешний вид временно оккупированного города Олешки на левобережье Херсонщины.

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