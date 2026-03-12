Фото: Суспильне Новости/Лиля Гончарук

11 марта в Киевском апелляционном суде состоялось второе судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, приговор Шевченковского районного суда Киева от 22 сентября 2025 года, которым обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство по хулиганским мотивам, является законным и обоснованным.

На судебном заседании сторона защиты инициировала повторное исследование ряда доказательств – протоколов осмотра места происшествия, мобильного телефона, видеозаписей, материалов следственного эксперимента и заключения комплексной экспертизы.

В то же время, прокуратура отмечает, что все эти доказательства уже были подробно оценены судом первой инстанции, а защита не привела ни одного аргумента, что определенные доказательства остались без оценки.

По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В вагоне фуникулера он приставал к подросткам, оскорблял их и без всяких оснований избрал жертвой 16-летнего Максима Матерухина. Когда парень выходил из вагона, обвиняемый схватил его за одежду и с силой бросил в стекло станции. Это подтверждается свидетельскими показаниями, видеозаписями и выводами экспертиз.

Прокуратура подчеркивает, что объяснения защиты "внезапного конфликта" не подтверждаются установленными обстоятельствами дела и фактически являются попыткой затягивания процесса.

По результатам рассмотрения ходатайств суд частично удовлетворил просьбу защиты. Следующее заседание назначено на 25 марта.

Что известно о деле

Трагедия произошла в апреле 2024 года у верхней станции киевского фуникулера у здания МИД.

По данным следствия, Косов находился в состоянии алкогольного опьянения, когда начался конфликт с группой подростков, среди которых был Максим Матерухин. Схватка закончилась тем, что Косов толкнул парня. Он упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Учитывая службу Косово в Управлении государственной охраны к моменту трагедии, дело расследовало Государственное бюро расследований. На следующий день Печерский райсуд Киева постановил взять обвиняемого под стражу без права внесения залога.

В течение нескольких месяцев мера пресечения неоднократно продолжалась, и сейчас Косов содержится в СИЗО.

Досудебное расследование завершилось 5 мая 2025, а обвинительный акт был передан в суд 29 мая. Следствие установило, что убийство было совершено по хулиганским мотивам – отягчающее обстоятельство, позволяющее суду назначить пожизненное заключение.

22 сентября суд принял решение. Артем Косово признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы.

