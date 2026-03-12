08:43  12 марта
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
08:21  12 марта
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
01:55  12 марта
"Неприятно очень": певицу Олю Полякову ограбили
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 07:26

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: апелляция на приговор Косова продолжается

12 марта 2026, 07:26
Читайте також українською мовою
Фото: Суспильне Новости/Лиля Гончарук
Читайте також
українською мовою

11 марта в Киевском апелляционном суде состоялось второе судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, приговор Шевченковского районного суда Киева от 22 сентября 2025 года, которым обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство по хулиганским мотивам, является законным и обоснованным.

На судебном заседании сторона защиты инициировала повторное исследование ряда доказательств – протоколов осмотра места происшествия, мобильного телефона, видеозаписей, материалов следственного эксперимента и заключения комплексной экспертизы.

В то же время, прокуратура отмечает, что все эти доказательства уже были подробно оценены судом первой инстанции, а защита не привела ни одного аргумента, что определенные доказательства остались без оценки.

По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В вагоне фуникулера он приставал к подросткам, оскорблял их и без всяких оснований избрал жертвой 16-летнего Максима Матерухина. Когда парень выходил из вагона, обвиняемый схватил его за одежду и с силой бросил в стекло станции. Это подтверждается свидетельскими показаниями, видеозаписями и выводами экспертиз.

Прокуратура подчеркивает, что объяснения защиты "внезапного конфликта" не подтверждаются установленными обстоятельствами дела и фактически являются попыткой затягивания процесса.

По результатам рассмотрения ходатайств суд частично удовлетворил просьбу защиты. Следующее заседание назначено на 25 марта.

Что известно о деле

Трагедия произошла в апреле 2024 года у верхней станции киевского фуникулера у здания МИД.

По данным следствия, Косов находился в состоянии алкогольного опьянения, когда начался конфликт с группой подростков, среди которых был Максим Матерухин. Схватка закончилась тем, что Косов толкнул парня. Он упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Учитывая службу Косово в Управлении государственной охраны к моменту трагедии, дело расследовало Государственное бюро расследований. На следующий день Печерский райсуд Киева постановил взять обвиняемого под стражу без права внесения залога.

В течение нескольких месяцев мера пресечения неоднократно продолжалась, и сейчас Косов содержится в СИЗО.

Досудебное расследование завершилось 5 мая 2025, а обвинительный акт был передан в суд 29 мая. Следствие установило, что убийство было совершено по хулиганским мотивам – отягчающее обстоятельство, позволяющее суду назначить пожизненное заключение.

22 сентября суд принял решение. Артем Косово признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Читайте также: Резня в Шаргороде: кто виноват в страшном убийстве двух школьников

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев фуникулёр убийство Максим Матерухин апелляция прокуратура
В Киеве наказали женщину, которая жестоко побила собаку
11 марта 2026, 17:25
В Киеве мать создавала порно с малолетними дочерьми
11 марта 2026, 17:00
В Киеве трое парней жестоко избили мужчину возле метро
09 марта 2026, 21:20
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 09:52
Для окончания войны США должны давить на Россию, а не на меня, – Зеленский
12 марта 2026, 09:44
СБУ проводит обыски в городском совете Львова: что известно
12 марта 2026, 09:35
В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину
12 марта 2026, 09:28
РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА: как отработала ПВО
12 марта 2026, 09:16
В Черниговской области будут судить 19-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки и убийство ее матери
12 марта 2026, 08:57
ГСЧС ликвидировала последствия пожара после атаки вражеского дрона в Черниговской области
12 марта 2026, 08:53
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
12 марта 2026, 08:43
Почти 2,5 тысячи литров топлива списали на бумаге: на Прикарпатье будут судить супругов
12 марта 2026, 08:40
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
12 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »