ВСУ за сутки ликвидировали около 800 оккупантов и уничтожили 20 ББМ
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 780 российских оккупантов, три танка, 20 бронемашин и 56 артсистем врага. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 276 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.03.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точечных поражений по военным объектам российского агрессора. Украинские БпЛА атаковали склады ГСМ, станцию РЭБ и артиллерию врага.
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 09:52Для окончания войны США должны давить на Россию, а не на меня, – Зеленский
12 марта 2026, 09:44СБУ проводит обыски в городском совете Львова: что известно
12 марта 2026, 09:35В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину
12 марта 2026, 09:28РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА: как отработала ПВО
12 марта 2026, 09:16В Черниговской области будут судить 19-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки и убийство ее матери
12 марта 2026, 08:57ГСЧС ликвидировала последствия пожара после атаки вражеского дрона в Черниговской области
12 марта 2026, 08:53В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
12 марта 2026, 08:43Почти 2,5 тысячи литров топлива списали на бумаге: на Прикарпатье будут судить супругов
12 марта 2026, 08:40В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
12 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
