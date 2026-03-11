В Киеве наказали женщину, которая жестоко побила собаку
Инцидент произошел на территории жилого массива Березняки. Там женщина избила животное
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители во время мониторинга соцсетей увидели видео, где женщина избила животное. Это произошло, когда она выгуливала свою собаку на территории жилого массива Березняки. Небезразличные люди сняли это на видео.
Оказалось, что это 71-летняя местная жительница. Она объяснила, что побила собаку из-за того, что та не слушала ее команды. На женщину был составлен административный протокол за жестокое обращение с животными.
Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
11 марта 2026, 18:12Пора вернуть авиасообщение в Украину
11 марта 2026, 17:59В Винницкой области мужчина изнасиловал дочь бывшей
11 марта 2026, 17:45РФ пытается разрушить украинскую нефтетранспортную инфраструктуру
11 марта 2026, 17:22В Киеве мать создавала порно с малолетними дочерьми
11 марта 2026, 17:00Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье
11 марта 2026, 16:55Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
11 марта 2026, 16:21Заблокировали счет "из-за российского флага": Олег Гороховский получил критику после публикации фото клиентки monobank
11 марта 2026, 15:45Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки
11 марта 2026, 15:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе