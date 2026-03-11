В Киеве наказали женщину, которая жестоко побила собаку

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей увидели видео, где женщина избила животное. Это произошло, когда она выгуливала свою собаку на территории жилого массива Березняки. Небезразличные люди сняли это на видео.

Оказалось, что это 71-летняя местная жительница. Она объяснила, что побила собаку из-за того, что та не слушала ее команды. На женщину был составлен административный протокол за жестокое обращение с животными.

Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.