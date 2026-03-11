Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 12 марта, в Украине снова будет царить антициклон и будет много солнца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, 12 марта максимальная температура воздуха завтра в большинстве областей +12…+18 градусов.

В Киеве 12 марта солнечно сухо и тепло, до +15 градусов.

"Перспектива. 17 марта ожидается снижение температуры воздуха", – добавила Н.Диденко.

Как сообщалось, в среду, 11 марта, теплая весенняя погода ожидается по всей стране. Температура будет подниматься и дальше, благодаря легкой облачности и обилию солнечных прояснений.