Россияне ударили по райуправлению полиции в Сумской области: 40 травмированных
За минувшие сутки россияне обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обстрелам подверглись громады Сумского, Шосткинского и Конотопского районов.
В Шостке российские военные атаковали районное управление полиции. Более 40 полицейских получили незначительные травмы. Повреждены административные здания, многоквартирные и частные дома, легковушка и служебный автомобиль полиции.
В Глуховской громаде повреждены пять многоквартирных домов и легковушка.
В Зноб-Новгородской громаде повреждены три частных дома.
Напомним, в Минской громаде Черниговской области в результате атаки российского дрона погибла 15-летняя девочка, ее родители получили ранения.