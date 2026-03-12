Фото: полиция

За минувшие сутки россияне обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обстрелам подверглись громады Сумского, Шосткинского и Конотопского районов.

В Шостке российские военные атаковали районное управление полиции. Более 40 полицейских получили незначительные травмы. Повреждены административные здания, многоквартирные и частные дома, легковушка и служебный автомобиль полиции.

В Глуховской громаде повреждены пять многоквартирных домов и легковушка.

В Зноб-Новгородской громаде повреждены три частных дома.

Напомним, в Минской громаде Черниговской области в результате атаки российского дрона погибла 15-летняя девочка, ее родители получили ранения.