В Николаевской области мужчина бросил гранату у знакомого: пострадавшего госпитализировали

Фото: Прокуратура Украины

21-летнему жителю Казанковской территориальной общине Баштанского района сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 9 марта 31-летний потерпевший подъехал на автомобиле к домовладению 21-летнего парня, с которым у него некоторое время продолжается конфликт.

Находясь у двора, мужчина начал сигналить и намеренно громко газировать двигателем автомобиля.

Во время спора между сторонами хозяин дома ушел во двор, взял гранату и бросил ее в сторону оппонента.

В результате взрыва телесные повреждения получил 31-летний мужчина. Потерпевший находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос об уведомлении подозреваемому по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Напомним, на Днепропетровщине 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с двумя юношами в возрасте 18 и 19 лет. В ходе спора злоумышленник достал из кармана гранату и бросил его в сторону ребят.