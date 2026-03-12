Убивство підлітка на фунікулері в Києві: апеляція на вирок Косову триває

Фото: Суспільне Новини/Ліля Гончарук

11 березня у Київському апеляційному суді відбулося друге судове засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, вирок Шевченківського районного суду Києва від 22 вересня 2025 року, яким обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів, є законним і обґрунтованим.

На судовому засіданні сторона захисту ініціювала повторне дослідження низки доказів – протоколів огляду місця події, мобільного телефону, відеозаписів, матеріалів слідчого експерименту та висновку комплексної експертизи.

Водночас прокуратура зазначає, що всі ці докази вже були детально оцінені судом першої інстанції, а захист не навів жодного аргументу, що певні докази залишилися без оцінки.

За даними слідства, обвинувачений перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. У вагоні фунікулера він чіплявся до підлітків, ображав їх і без будь-яких підстав обрав жертвою 16-річного Максима Матерухіна. Коли хлопець виходив із вагона, обвинувачений схопив його за одяг та з силою кинув у скло станції. Це підтверджується показаннями свідків, відеозаписами та висновками експертиз.

Прокуратура підкреслює, що пояснення захисту щодо "раптового конфлікту"не підтверджуються встановленими обставинами справи і фактично є спробою затягування процесу.

За результатами розгляду клопотань суд частково задовольнив прохання захисту. Наступне засідання призначено на 25 березня.

Що відомо про справу

Трагедія трапилася у квітні 2024 року біля верхньої станції київського фунікулера, поблизу будівлі МЗС.

За даними слідства, Косов перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли розпочав конфлікт із групою підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Сутичка закінчилася тим, що Косов штовхнув хлопця. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Неповнолітній помер на місці події.

Враховуючи службу Косова в Управлінні державної охорони на момент трагедії, справу розслідувало Державне бюро розслідувань. Уже наступного дня Печерський райсуд Києва постановив взяти обвинуваченого під варту без права внесення застави.

Протягом кількох місяців запобіжний захід неодноразово продовжувався, і наразі Косов утримується у СІЗО.

Досудове розслідування завершилося 5 травня 2025 року, а обвинувальний акт було передано до суду 29 травня. Слідство встановило, що вбивство було скоєно з хуліганських мотивів – обтяжувальна обставина, яка дозволяє суду призначити довічне ув’язнення.

22 вересня суд ухвалив рішення. Артема Косова визнано винним і засуджено до довічного позбавлення волі.

