09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
08:43  12 березня
На Вінниччині засудили водія вантажівки за ДТП із шістьма загиблими
08:21  12 березня
На Київщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину в магазині
UA | RU
UA | RU
12 березня 2026, 07:26

Убивство підлітка на фунікулері в Києві: апеляція на вирок Косову триває

12 березня 2026, 07:26
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Новини/Ліля Гончарук
Читайте также
на русском языке

11 березня у Київському апеляційному суді відбулося друге судове засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, вирок Шевченківського районного суду Києва від 22 вересня 2025 року, яким обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів, є законним і обґрунтованим.

На судовому засіданні сторона захисту ініціювала повторне дослідження низки доказів – протоколів огляду місця події, мобільного телефону, відеозаписів, матеріалів слідчого експерименту та висновку комплексної експертизи.

Водночас прокуратура зазначає, що всі ці докази вже були детально оцінені судом першої інстанції, а захист не навів жодного аргументу, що певні докази залишилися без оцінки.

За даними слідства, обвинувачений перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. У вагоні фунікулера він чіплявся до підлітків, ображав їх і без будь-яких підстав обрав жертвою 16-річного Максима Матерухіна. Коли хлопець виходив із вагона, обвинувачений схопив його за одяг та з силою кинув у скло станції. Це підтверджується показаннями свідків, відеозаписами та висновками експертиз.

Прокуратура підкреслює, що пояснення захисту щодо "раптового конфлікту"не підтверджуються встановленими обставинами справи і фактично є спробою затягування процесу.

За результатами розгляду клопотань суд частково задовольнив прохання захисту. Наступне засідання призначено на 25 березня.

Що відомо про справу

Трагедія трапилася у квітні 2024 року біля верхньої станції київського фунікулера, поблизу будівлі МЗС.

За даними слідства, Косов перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли розпочав конфлікт із групою підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Сутичка закінчилася тим, що Косов штовхнув хлопця. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Неповнолітній помер на місці події.

Враховуючи службу Косова в Управлінні державної охорони на момент трагедії, справу розслідувало Державне бюро розслідувань. Уже наступного дня Печерський райсуд Києва постановив взяти обвинуваченого під варту без права внесення застави.

Протягом кількох місяців запобіжний захід неодноразово продовжувався, і наразі Косов утримується у СІЗО.

Досудове розслідування завершилося 5 травня 2025 року, а обвинувальний акт було передано до суду 29 травня. Слідство встановило, що вбивство було скоєно з хуліганських мотивів – обтяжувальна обставина, яка дозволяє суду призначити довічне ув’язнення.

22 вересня суд ухвалив рішення. Артема Косова визнано винним і засуджено до довічного позбавлення волі.

Читайте також: Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ фунікулер убивство Максим Матерухін апеляція прокуратура
У Києві покарали жінку, яка жорстоко побила собаку
11 березня 2026, 17:25
У Києві матір створювала порно з малолітніми доньками
11 березня 2026, 17:00
У Києві троє хлопців жорстоко побили чоловіка біля метро
09 березня 2026, 21:20
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Бензин і дизель ростуть у ціні: що буде з проїздом у Запоріжжі
12 березня 2026, 10:57
На Львівщині митники вилучили партію російських книг
12 березня 2026, 10:42
В Україні запускають нову систему контролю вакцинації: що зміниться
12 березня 2026, 10:39
Смертельне "прибирання": на Львівщині через спалювання сухостою загинула людина
12 березня 2026, 10:24
Бомба в каструлі та військова форма для маскування: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
12 березня 2026, 10:08
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
12 березня 2026, 09:52
Для закінчення війни США мають тиснути на Росію, а не на мене, – Зеленський
12 березня 2026, 09:44
СБУ проводить обшуки у міській раді Львова: що відомо
12 березня 2026, 09:35
У Києві іноземець влаштував стрілянину та поранив чоловіка
12 березня 2026, 09:28
РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА: як відпрацювала ППО
12 березня 2026, 09:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »