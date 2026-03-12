09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
08:43  12 марта
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
08:21  12 марта
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 08:40

Почти 2,5 тысячи литров топлива списали на бумаге: на Прикарпатье будут судить супругов

12 марта 2026, 08:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Прикарпатье будут судить бывшую начальницу управления образования Солотвинского поселкового совета и водителя учреждения, которых подозревают в незаконном списании топливно-смазочных материалов, приобретенных за бюджетные средства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 47-летняя женщина, будучи руководителем управления образования, организовала схему незаконного завладения топливом. К ее реализации она привлекла своего мужа – водителя служебного транспорта.

Следствие установило, что водитель систематически вносил недостоверные данные в путевые листы. В частности, в документах указывали эксплуатацию автомобиля ВАЗ-2107, длительно фактически не использовавшегося. На основании этих сведений в бухгалтерии оформлялись акты списания бензина.

Кроме того, при оформлении документов по другому служебному автомобилю – Renault Duster – водитель указывал регулярные поездки по маршруту "Жураки – Солотвино", которые не были связаны со служебной необходимостью. На основании таких записей также производили списание дизельного горючего.

Чиновница подписывала акты списания и удостоверяла их печатью учреждения, придавая документам официальный статус.

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов фигуранты незаконно списали почти 2,5 тысячи литров топлива.

Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету Солотвинского поселкового совета, составляет более 124 тысяч гривен.

В начале этого года бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения, и служебный подлог.

Водителю инкриминируют пособничество в завладении имуществом, подлог и использование поддельных документов – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, на Полтавщине военнослужащие систематически воровали дизтопливо, предназначенное для фронта. Украденное горючее водители переливали в канистры и передавали организатору, который продавал его примерно по 40 грн за литр. За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд топливо Жена Ивано-Франковская область мошенничество супруги муж схема
На Волыни задержали местного жителя, который за $10 тысяч организовал нелегальную переправку мужчин за границу
10 марта 2026, 15:25
На Буковине и в Хмельницкой области накрыли нелегальные АЗС
10 марта 2026, 12:21
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 09:52
Для окончания войны США должны давить на Россию, а не на меня, – Зеленский
12 марта 2026, 09:44
СБУ проводит обыски в городском совете Львова: что известно
12 марта 2026, 09:35
В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину
12 марта 2026, 09:28
РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА: как отработала ПВО
12 марта 2026, 09:16
В Черниговской области будут судить 19-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки и убийство ее матери
12 марта 2026, 08:57
ГСЧС ликвидировала последствия пожара после атаки вражеского дрона в Черниговской области
12 марта 2026, 08:53
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
12 марта 2026, 08:43
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
12 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »