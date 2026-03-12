Иллюстративное фото: из открытых источников

На Прикарпатье будут судить бывшую начальницу управления образования Солотвинского поселкового совета и водителя учреждения, которых подозревают в незаконном списании топливно-смазочных материалов, приобретенных за бюджетные средства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 47-летняя женщина, будучи руководителем управления образования, организовала схему незаконного завладения топливом. К ее реализации она привлекла своего мужа – водителя служебного транспорта.

Следствие установило, что водитель систематически вносил недостоверные данные в путевые листы. В частности, в документах указывали эксплуатацию автомобиля ВАЗ-2107, длительно фактически не использовавшегося. На основании этих сведений в бухгалтерии оформлялись акты списания бензина.

Кроме того, при оформлении документов по другому служебному автомобилю – Renault Duster – водитель указывал регулярные поездки по маршруту "Жураки – Солотвино", которые не были связаны со служебной необходимостью. На основании таких записей также производили списание дизельного горючего.

Чиновница подписывала акты списания и удостоверяла их печатью учреждения, придавая документам официальный статус.

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов фигуранты незаконно списали почти 2,5 тысячи литров топлива.

Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету Солотвинского поселкового совета, составляет более 124 тысяч гривен.

В начале этого года бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения, и служебный подлог.

Водителю инкриминируют пособничество в завладении имуществом, подлог и использование поддельных документов – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, на Полтавщине военнослужащие систематически воровали дизтопливо, предназначенное для фронта. Украденное горючее водители переливали в канистры и передавали организатору, который продавал его примерно по 40 грн за литр. За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.