Атака КАБами на Запорожье: количество пострадавших выросло
Число раненых в результате атаки россиян на Запорожье 11 марта возросло до 12 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"В результате вражеского обстрела, произошедшего днем 11 марта, 12 человек получили травмы разной степени тяжести, из них 8 находятся в медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших – четверо детей.
Психологи ГСЧС оказали помощь восьми людям, в том числе четырем детям.
Напомним, в результате вражеского удара 11 марта в Шевченковском и Космическом районах Запорожья получили повреждения 75 частных домов и 12 многоэтажек.
