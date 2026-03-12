09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
08:43  12 марта
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
08:21  12 марта
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 08:14

Атака КАБами на Запорожье: количество пострадавших выросло

12 марта 2026, 08:14
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Число раненых в результате атаки россиян на Запорожье 11 марта возросло до 12 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"В результате вражеского обстрела, произошедшего днем 11 марта, 12 человек получили травмы разной степени тяжести, из них 8 находятся в медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших – четверо детей.

Психологи ГСЧС оказали помощь восьми людям, в том числе четырем детям.

Напомним, в результате вражеского удара 11 марта в Шевченковском и Космическом районах Запорожья получили повреждения 75 частных домов и 12 многоэтажек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье война обстрелы пострадавшие КАБ авиаудар
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 09:52
Для окончания войны США должны давить на Россию, а не на меня, – Зеленский
12 марта 2026, 09:44
СБУ проводит обыски в городском совете Львова: что известно
12 марта 2026, 09:35
В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину
12 марта 2026, 09:28
РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА: как отработала ПВО
12 марта 2026, 09:16
В Черниговской области будут судить 19-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки и убийство ее матери
12 марта 2026, 08:57
ГСЧС ликвидировала последствия пожара после атаки вражеского дрона в Черниговской области
12 марта 2026, 08:53
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
12 марта 2026, 08:43
Почти 2,5 тысячи литров топлива списали на бумаге: на Прикарпатье будут судить супругов
12 марта 2026, 08:40
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
12 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »