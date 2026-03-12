Фото: ОВА

Ночью 12 марта более 10 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом были Никополь и Марганецкая громада. Повреждены предприятия и многоэтажки.

На Синельниковщине россияне ударили по Николаевской громаде. Горели частный дом и хозяйственная постройка. Пострадали мужчина и женщина – их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, в Минской громаде Черниговской области в результате атаки российского дрона погибла 15-летняя девочка, ее родители получили ранения.