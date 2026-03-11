В Киеве мать создавала порно с малолетними дочерьми

Фото: из открытых источников

В Киеве судили женщину, создававшую детское порно. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Киеве судили двух женщин, которые производили и распространяли порнографию с участием маленьких детей. Мать снимала порнографию со своими дочерьми в возрасте 8 и 10 лет, чтобы зарабатывать деньги. В распространении "контента" ей помогала ее несовершеннолетняя кума.

Суд назначил матери детей 11 лет лишения свободы. Ее куми, которая на тот момент была несовершеннолетней, назначена 5 лет лишения свободы и освобождена от отбывания наказания с испытанием, с испытательным сроком 2 года.

Детей у матери изъяли.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.