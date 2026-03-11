16:55  11 марта
Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
11 марта 2026, 17:00

В Киеве мать создавала порно с малолетними дочерьми

11 марта 2026, 17:00
Фото: из открытых источников
В Киеве судили женщину, создававшую детское порно. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Киеве судили двух женщин, которые производили и распространяли порнографию с участием маленьких детей. Мать снимала порнографию со своими дочерьми в возрасте 8 и 10 лет, чтобы зарабатывать деньги. В распространении "контента" ей помогала ее несовершеннолетняя кума.

Суд назначил матери детей 11 лет лишения свободы. Ее куми, которая на тот момент была несовершеннолетней, назначена 5 лет лишения свободы и освобождена от отбывания наказания с испытанием, с испытательным сроком 2 года.

Детей у матери изъяли.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

