"Неприятно очень": певицу Олю Полякову ограбили

Фото из открытых источников

Певица Оля Полякова рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел. Оказалось, что артистку ограбили

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Это произошло, когда певица посещала один из магазинов одежды в Париже. В какой-то момент она потеряла бдительность, и этим воспользовались злоумышленники. Из сумки артистки вытащили 3 тысячи долларов, которые она приготовила для покупок.

"Я что-то должна была там приобрести и меня обокрали. Это было прям неприятно очень. ZARA здесь ни при чем, я, пожалуй, еще гав ловила, занималась своими девичьими делами, и у меня просто из сумки вытащили деньги", - вспоминает Оля Полякова.

По ее словам, это не первый случай, который с ней произошел во Франции. Когда-то у нее там украли телефон. Однако больше всего артистку шокировала не сама кража, а реакция экстренных служб: ей заявили, что кража телефона не считается "серьезным преступлением", поэтому тратить ресурсы на расследование никто не собирается.

