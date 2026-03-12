21:39  11 марта
РФ атаковала важную инфраструктуру Херсона
18:12  11 марта
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 01:55

"Неприятно очень": певицу Олю Полякову ограбили

12 марта 2026, 01:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Оля Полякова рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел. Оказалось, что артистку ограбили

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Это произошло, когда певица посещала один из магазинов одежды в Париже. В какой-то момент она потеряла бдительность, и этим воспользовались злоумышленники. Из сумки артистки вытащили 3 тысячи долларов, которые она приготовила для покупок.

"Я что-то должна была там приобрести и меня обокрали. Это было прям неприятно очень. ZARA здесь ни при чем, я, пожалуй, еще гав ловила, занималась своими девичьими делами, и у меня просто из сумки вытащили деньги", - вспоминает Оля Полякова.

По ее словам, это не первый случай, который с ней произошел во Франции. Когда-то у нее там украли телефон. Однако больше всего артистку шокировала не сама кража, а реакция экстренных служб: ей заявили, что кража телефона не считается "серьезным преступлением", поэтому тратить ресурсы на расследование никто не собирается.

Напомним, Оля Полякова рассказывала, что когда-то решила заморозить яйцеклетки. Артистка хотела, чтобы в будущем она смогла снова стать мамой. Однако вышло не так, как она планировала.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Блогерша Юлия Верба рассказала, почему ее дочь оказалась в больнице
10 марта 2026, 01:35
Певица MamaRika возвращается из Дубая домой
10 марта 2026, 00:55
Скандал из секс-видео: певица Елена Тополя рассказала, как продвигается расследование
10 марта 2026, 00:35
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Певец Виталий Козловский отменил концерты из-за состояния здоровья
12 марта 2026, 01:35
Актриса Антонина Хижняк объяснила, почему может носить одежду 9 лет
12 марта 2026, 00:55
Что в Украине будет с ценами на яйца перед Пасхой
11 марта 2026, 23:55
В Украине существенно упали цены на овощи: что стало дешевле
11 марта 2026, 23:35
Время добровольцев на фронте прошло
11 марта 2026, 23:19
В Запорожье резко возросло количество раненых в результате атаки РФ
11 марта 2026, 23:03
Министр иностранных дел Венгрии обвинил Зеленского во лжи
11 марта 2026, 22:49
Киев потратит более 65 миллионов на отделку парка и моста
11 марта 2026, 22:33
Трагическая гибель двоих детей: в Николаеве судили мать
11 марта 2026, 22:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Павел Казарин
Все блоги »