Сорвался с высоты: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 25 января, во время работ на одном из энергетических объектов столицы погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук

Об этом сообщил глава ГСЧС Андрей Даник, передает RegioNews.

"Мы потеряли человека, который не просто выполнял свой долг. Он работал между хаосом и нормальной жизнью горожан, чтобы в домах было светло и тепло, а у киевлян – надежда, что все будет хорошо", – сказал Даник.

По словам Министра внутренних дел Игоря Клименко, мужчина сорвался с высоты около 20 метров, полученные травмы оказались смертельными.

"Спасатели каждый день работают там, где самое опасное – в разрушенных зданиях, под обстрелами, в огне, воде и на морозе. Эта служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня этот риск унес жизни нашего коллеги", — отметил чиновник.

Министр выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что Украина никогда не забудет цену, которую платят спасатели ради жизни других.

Напомним, ранее сообщалось, что аварийные бригады Киева работают в чрезвычайно напряженном режиме, без перерывов по 2-3 дня, что приводит к трагедиям. По словам нардепа Кучеренко, на днях два слесаря умерли от перегрузки.