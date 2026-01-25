15:41  25 января
Сорвался с высоты: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель
14:52  25 января
На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть травмированные
10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
UA | RU
UA | RU
25 января 2026, 15:41

Сорвался с высоты: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель

25 января 2026, 15:41
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 25 января, во время работ на одном из энергетических объектов столицы погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук

Об этом сообщил глава ГСЧС Андрей Даник, передает RegioNews.

"Мы потеряли человека, который не просто выполнял свой долг. Он работал между хаосом и нормальной жизнью горожан, чтобы в домах было светло и тепло, а у киевлян – надежда, что все будет хорошо", – сказал Даник.

По словам Министра внутренних дел Игоря Клименко, мужчина сорвался с высоты около 20 метров, полученные травмы оказались смертельными.

"Спасатели каждый день работают там, где самое опасное – в разрушенных зданиях, под обстрелами, в огне, воде и на морозе. Эта служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня этот риск унес жизни нашего коллеги", — отметил чиновник.

Министр выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что Украина никогда не забудет цену, которую платят спасатели ради жизни других.

Напомним, ранее сообщалось, что аварийные бригады Киева работают в чрезвычайно напряженном режиме, без перерывов по 2-3 дня, что приводит к трагедиям. По словам нардепа Кучеренко, на днях два слесаря умерли от перегрузки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ГСЧС трагедия погибший энергообъект спасатель верхолаз
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
25 января 2026, 09:28
В Киеве возобновили водоснабжение на левом берегу города
24 января 2026, 16:19
Из-за обстрела Киева почти 6000 домов остались без отопления
24 января 2026, 10:55
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Снег, гололед и дожди в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни
25 января 2026, 18:14
Ермак возвращается в адвокатскую практику после увольнения с ОП
25 января 2026, 17:58
Свитолина обыграла россиянку и прошла в четвертьфинал Australian Open
25 января 2026, 17:40
В Беларуси шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем сам народ – Зеленский
25 января 2026, 17:19
Дружковка под ударами "Смерчей": погибла пенсионерка, еще трое ранены
25 января 2026, 16:49
Прилеты в Харькове: БпЛА попал в многоэтажку, пострадала женщина
25 января 2026, 16:16
На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть травмированные
25 января 2026, 14:52
"Флэш" стал советником Федорова: фокус на РЭБ и дронах на фронте
25 января 2026, 14:28
Ford Mustang и миллионы мимо декларации: на Закарпатье депутату сообщили о подозрении
25 января 2026, 14:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Виталий Портников
Андркй Герус
Юрий Чевордов
Все блоги »