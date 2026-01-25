15:41  25 січня
Зірвався з висоти: у Києві під час робіт на енергооб'єкті загинув рятувальник
14:52  25 січня
На Закарпатті перекинувся автобус із дітьми: є травмовані
10:26  25 січня
Відновлення УБД без бюрократії: що потрібно знати військовим
25 січня 2026, 15:41

Зірвався з висоти: у Києві під час робіт на енергооб'єкті загинув рятувальник

25 січня 2026, 15:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 25 січня, під час робіт на одному з енергетичних об'єктів столиці загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук

Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник, передає RegioNews.

"Ми втратили людину, яка не просто виконувала свій обов’язок. Він працював між хаосом і нормальним життям містян, аби в будинках було світло і тепло, а у киян – надія, що все буде добре", – сказав Даник.

За словами Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чоловік зірвався з висоти близько 20 метрів, отримані травми виявилися смертельними.

"Рятувальники щодня працюють там, де найнебезпечніше – у зруйнованих будівлях, під обстрілами, у вогні, воді та на морозі. Ця служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги", — зазначив посадовець.

Міністр висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого та наголосив, що Україна ніколи не забуде ціну, яку платять рятувальники заради життя інших.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аварійні бригади Києва працюють у надзвичайно напруженому режимі, без перерв по 2-3 доби, що призводить до трагедій. За словами нардепа Кучеренка, днями два слюсарі померли від перенавантаження.

