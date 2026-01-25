В Киеве обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М" возле жилых домов
Взрывотехники полиции Киева обезвредили несдетонированную боевую часть баллистической ракеты, которую российские войска ночью запустили по столице
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Фрагменты ракеты типа "Искандер-М" с боевым зарядом весом около полутонны были обнаружены вблизи жилых домов и автозаправочной станции в Днепровском районе Киева.
Специалисты взрывотехнической службы полиции совместно с саперами ГСЧС перевели боеприпас в безопасное состояние.
Посредством специальной техники боевую часть изъяли и транспортировали для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона.
Напомним, в Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, снаряженный противотанковой миной. Беспилотник обнаружил на территории собственного домовладения житель приграничного села.