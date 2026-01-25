10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
09:58  25 января
В роддоме Ровно в "Окне жизни" оставили новорожденного
09:28  25 января
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
25 января 2026, 11:22

В Киеве обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М" возле жилых домов

25 января 2026, 11:22
Фото: Национальная полиция
Взрывотехники полиции Киева обезвредили несдетонированную боевую часть баллистической ракеты, которую российские войска ночью запустили по столице

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Фрагменты ракеты типа "Искандер-М" с боевым зарядом весом около полутонны были обнаружены вблизи жилых домов и автозаправочной станции в Днепровском районе Киева.

Специалисты взрывотехнической службы полиции совместно с саперами ГСЧС перевели боеприпас в безопасное состояние.

Посредством специальной техники боевую часть изъяли и транспортировали для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона.

Напомним, в Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, снаряженный противотанковой миной. Беспилотник обнаружил на территории собственного домовладения житель приграничного села.

