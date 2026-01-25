У Києві знешкодили бойову частину ракети "Іскандер-М" біля житлових будинків
Вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку російські війська вночі запустили по столиці
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Фрагменти ракети типу "Іскандер-М"з бойовим зарядом вагою близько пів тонни були виявлені поблизу житлових будинків та автозаправної станції у Дніпровському районі Києва.
Фахівці вибухотехнічної служби поліції спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан.
За допомогою спеціальної техніки бойову частину вилучили та транспортували для подальшого знешкодження в умовах полігону.
