25 січня 2026, 11:22

У Києві знешкодили бойову частину ракети "Іскандер-М" біля житлових будинків

25 січня 2026, 11:22
Фото: Національна поліція
Вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку російські війська вночі запустили по столиці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Фрагменти ракети типу "Іскандер-М"з бойовим зарядом вагою близько пів тонни були виявлені поблизу житлових будинків та автозаправної станції у Дніпровському районі Києва.

Фахівці вибухотехнічної служби поліції спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан.

За допомогою спеціальної техніки бойову частину вилучили та транспортували для подальшого знешкодження в умовах полігону.

Нагадаємо, на Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, споряджений протитанковою міною. Безпілотник виявив на території власного домоволодіння житель прикордонного села.

