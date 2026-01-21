Попросил выйти из трамвая: в Киеве пассажир ножом ранил водителя

Фото: Национальная полиция

В Киеве следователи сообщили о подозрении 32-летнему мужчине, напавшему на водителя трамвая после замечания о необходимости оставить салон на конечной остановке

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.

На спецлинию 102 обратились работники экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали 43-летнего водителя трамвая с ножевыми ранениями грудной клетки и лица.

Правоохранители установили, что конфликт возник после того, как водитель попросил пассажира выйти из трамвая на конечной остановке. Муж начал спорить, а впоследствии спор перерос в драку. Во время конфликта пассажир получил нож и дважды ударил водителя – в грудь и в лицо. Пострадавший сейчас нуждается в длительном лечении и реабилитации.

Оперативники быстро установили личность нападающего и разыскали его. Им оказался 32-летний местный житель. Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему светит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

