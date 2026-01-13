Во Львове полицейские избили убирающую снег женщину
В областном центре произошел конфликт между полицейской и уборщицей: правоохранительница нанесла пожилой женщине удар ногой
Как передает RegioNews, видео случившегося на улице Жовковской инцидента распространили в соцсетях.
По словам очевидцев, уборщица сделала замечания военнослужащим ТЦК и полиции, ведь они мешали ей убирать снег.
После этого представительница правоохранительного органа резко подбежала к женщине, ударила ее ногой, поскользнулась и упала, а затем встала и еще раз ее толкнула. Пострадала несколько раз ударить их лопатой.
Напомним, во Львове женщина распылила перечный баллончик в лицо ветерану войны. В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
