В областном центре произошел конфликт между полицейской и уборщицей: правоохранительница нанесла пожилой женщине удар ногой

Как передает RegioNews, видео случившегося на улице Жовковской инцидента распространили в соцсетях.

По словам очевидцев, уборщица сделала замечания военнослужащим ТЦК и полиции, ведь они мешали ей убирать снег.

После этого представительница правоохранительного органа резко подбежала к женщине, ударила ее ногой, поскользнулась и упала, а затем встала и еще раз ее толкнула. Пострадала несколько раз ударить их лопатой.

Напомним, во Львове женщина распылила перечный баллончик в лицо ветерану войны. В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.