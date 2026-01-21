10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
07:24  21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 11:58

Попросив вийти з трамвая: у Києві пасажир ножем поранив водія

21 січня 2026, 11:58
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві слідчі повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який напав на водія трамвая після зауваження про необхідність залишити салон на кінцевій зупинці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у Деснянському районі столиці.

На спецлінію 102 звернулися працівники екстреної медичної допомоги, які госпіталізували 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудної клітки та обличчя.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник після того, як водій попросив пасажира вийти з трамвая на кінцевій зупинці. Чоловік почав сперечатися, а згодом суперечка переросла у бійку. Під час конфлікту пасажир дістав ніж та двічі вдарив водія – у груди та в обличчя. Потерпілий нині потребує тривалого лікування та реабілітації.

Оперативники швидко встановили особу нападника та розшукали його. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Йому світить покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, у Львові поліцейські побили жінку, яка прибирала сніг. Зі слів очевидців, прибиральниця зробила зауваження військовослужбовцям ТЦК та поліції, адже вони нібито заважали їй прибирати сніг. Після цього представниця правоохоронного органу різко підбігла до жінки, вдарила її ногою

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Київ поліція конфлікт напад трамвай чоловік ніж водій
П'яні молодики на квадроциклах побили військового у центрі Кременця – відео з місця події
21 січня 2026, 09:18
На Полтавщині сталась пожежа: загинула людина
21 січня 2026, 09:00
У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному
20 січня 2026, 11:45
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Постійне пияцтво, нестача їжі та антисанітарія: на Волині у батьків забрали восьмеро дітей
21 січня 2026, 12:55
У Харкові іномарка збила на смерть одразу двох людей
21 січня 2026, 12:45
У Рівному п'яний водій тікав від поліції та врізався в дерево
21 січня 2026, 12:36
Намагався зарізати бійця ЗСУ: у Запоріжжі по "гарячих слідах" затримали агента-кілера ФСБ
21 січня 2026, 12:28
У Дніпрі Hyundai зніс світлофор у центрі міста
21 січня 2026, 12:25
Автоцивілка безкоштовно: що потрібно знати військовим і ветеранам
21 січня 2026, 12:24
У Кривому Розі судитимуть нацгвардійця, який на смерть збив 13-річного хлопця
21 січня 2026, 12:14
Бізнес на фіктивних шлюбах: на Одещині судитимуть жінку за організацію схеми втечі військових за кордон
21 січня 2026, 11:56
Вирви, потрощені покрівлі та ангари: росіяни вдарили по будинках та підприємствах у Запоріжжі
21 січня 2026, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »