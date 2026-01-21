Попросив вийти з трамвая: у Києві пасажир ножем поранив водія

Фото: Національна поліція

У Києві слідчі повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який напав на водія трамвая після зауваження про необхідність залишити салон на кінцевій зупинці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у Деснянському районі столиці.

На спецлінію 102 звернулися працівники екстреної медичної допомоги, які госпіталізували 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудної клітки та обличчя.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник після того, як водій попросив пасажира вийти з трамвая на кінцевій зупинці. Чоловік почав сперечатися, а згодом суперечка переросла у бійку. Під час конфлікту пасажир дістав ніж та двічі вдарив водія – у груди та в обличчя. Потерпілий нині потребує тривалого лікування та реабілітації.

Оперативники швидко встановили особу нападника та розшукали його. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Йому світить покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

