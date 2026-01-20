Иллюстративное фото: armyinform

На рассвете 20 января враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты энергетики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В Черноморске российский дрон попал в многоэтажный жилой дом – поврежденный фасад и выбитые стекла. Люди не пострадали, информация еще уточняется.

Кроме того, в Одесском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших.

На местах прилетов работают экстренные и коммунальные службы.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января.