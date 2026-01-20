Войска РФ ударили по Днепру и области: повреждено предприятие и дома, есть пострадавшие
В ночь на 20 января российская армия нанесла удар по городу Днепр
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки возник пожар. Повреждено предприятие, разбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 автомобилей.
Пострадали две женщины – 76 и 67 лет. Оба будут находиться на амбулаторном лечении.
Кроме того, в Новоалександровской громаде Днепровского района в результате применения БПЛА поврежден частный дом.
Покровскую громаду на Никопольщине враг обстрелял из артиллерии.
Чиновник добавил, что ночью украинские защитники сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников.
По уточненной информации, из-за вчерашнего ракетного удара по Петропавловской громаде пострадал 44-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Фото – Новоалександровская громада.
Напомним, ночью 20 января российские военные нанесли несколько ударов по Запорожью. Поврежден частный дом, возник пожар.