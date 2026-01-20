09:00  20 января
20 января 2026, 07:45

Войска РФ ударили по Днепру и области: повреждено предприятие и дома, есть пострадавшие

20 января 2026, 07:45
Фото: ОВА
В ночь на 20 января российская армия нанесла удар по городу Днепр

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки возник пожар. Повреждено предприятие, разбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура, 5 автомобилей.

Пострадали две женщины – 76 и 67 лет. Оба будут находиться на амбулаторном лечении.

Кроме того, в Новоалександровской громаде Днепровского района в результате применения БПЛА поврежден частный дом.

Покровскую громаду на Никопольщине враг обстрелял из артиллерии.

Чиновник добавил, что ночью украинские защитники сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников.

По уточненной информации, из-за вчерашнего ракетного удара по Петропавловской громаде пострадал 44-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото – Новоалександровская громада.

Напомним, ночью 20 января российские военные нанесли несколько ударов по Запорожью. Поврежден частный дом, возник пожар.

