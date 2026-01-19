Россияне пытаются окружить еще один город на Харьковщине
Армия РФ пытается обойти Волчанск, пытаясь вытеснить украинские подразделения из южной части города
Об этом сказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает RegioNews.
По его словам, оккупанты усиливают обходные маневры вокруг Волчанска.
"Фактически это снова попытки обойти Волчанск, обойти украинские войска, закрепленные в южной части за рекой, и занять населенные пункты уже за ними", – отметил Трегубов.
Волчанск – город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области. После полугодовой оккупации в 2022 году было уволено в ходе слобожанского контрнаступления. В 2024 году РФ начала повторное наступление, в ходе которого город был полностью уничтожен.
Как сообщалось, украинские пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу в Харьковской области. Оккупантов сдержали бойцы пограничной бригады "Гарт".