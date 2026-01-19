16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
UA | RU
19 января 2026, 19:59

Россияне пытаются окружить еще один город на Харьковщине

19 января 2026, 19:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Армия РФ пытается обойти Волчанск, пытаясь вытеснить украинские подразделения из южной части города

Об этом сказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты усиливают обходные маневры вокруг Волчанска.

"Фактически это снова попытки обойти Волчанск, обойти украинские войска, закрепленные в южной части за рекой, и занять населенные пункты уже за ними", – отметил Трегубов.

Волчанск – город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области. После полугодовой оккупации в 2022 году было уволено в ходе слобожанского контрнаступления. В 2024 году РФ начала повторное наступление, в ходе которого город был полностью уничтожен.

Как сообщалось, украинские пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу в Харьковской области. Оккупантов сдержали бойцы пограничной бригады "Гарт".

