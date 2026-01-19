Россияне пытаются окружить еще один город на Харьковщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты усиливают обходные маневры вокруг Волчанска.

"Фактически это снова попытки обойти Волчанск, обойти украинские войска, закрепленные в южной части за рекой, и занять населенные пункты уже за ними", – отметил Трегубов.

Волчанск – город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области. После полугодовой оккупации в 2022 году было уволено в ходе слобожанского контрнаступления. В 2024 году РФ начала повторное наступление, в ходе которого город был полностью уничтожен.

Как сообщалось, украинские пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу в Харьковской области. Оккупантов сдержали бойцы пограничной бригады "Гарт".