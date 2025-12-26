В метро Киева задержали мужчину, который ножом ранил двух пассажиров

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители задержали мужчину, который устроил драку и ранил ножом двух пассажиров столичного метрополитена

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в четверг, 25 декабря, на станции метро "Контрактовая площадь".

По предварительной информации, между пассажирами на платформе внезапно возник конфликт, переросший в толкотню. Во время столкновения 35-летний киевлянин получил нож и ранил двух мужчин: одному нанес резаную рану лицо, другому – ранение руки.

Пострадавшие медики были госпитализированы для оказания необходимой помощи.

Нападающего правоохранители задержали на месте происшествия.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в Киеве мужчины заставили таксиста возить их бесплатно, пригрозив пистолетом. Правоохранители задержали обоих нарушителей – 28-летних местных жителей и изъяли у них орудия совершения преступления. Им грозит до 5 лет заключения.