В метро Киева задержали мужчину, который ножом ранил двух пассажиров
Правоохранители задержали мужчину, который устроил драку и ранил ножом двух пассажиров столичного метрополитена
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.
Инцидент произошел в четверг, 25 декабря, на станции метро "Контрактовая площадь".
По предварительной информации, между пассажирами на платформе внезапно возник конфликт, переросший в толкотню. Во время столкновения 35-летний киевлянин получил нож и ранил двух мужчин: одному нанес резаную рану лицо, другому – ранение руки.
Пострадавшие медики были госпитализированы для оказания необходимой помощи.
Нападающего правоохранители задержали на месте происшествия.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обстоятельства инцидента выясняются.
