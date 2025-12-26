09:15  26 грудня
На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами
08:36  26 грудня
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
08:27  26 грудня
На Вінниччині з річки витягли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 08:22

У метро Києва затримали чоловіка, який ножем поранив двох пасажирів

26 грудня 2025, 08:22
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у четвер, 25 грудня, на станції метро "Контрактова площа".

За попередньою інформацією, між пасажирами на платформі раптово виник конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 35-річний киянин дістав ніж та поранив двох чоловіків: одному завдав різаної рани обличчя, іншому –поранення руки.

Потерпілих медики госпіталізували для надання необхідної допомоги.

Нападника правоохоронці затримали на місці події.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, в Києві чоловіки змусили таксиста возити їх безкоштовно, пригрозивши пістолетом. Правоохоронці затримали обох порушників – 28-річних місцевих мешканців, та вилучили у них знаряддя вчинення злочину. Їм загрожує до 5 років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ метро поранені ножове поранення ніж чоловік пасажири поліція конфлікт
На Львівщині чоловік напав на незнайомця та влаштував стрілянину
24 грудня 2025, 21:55
На Сумщині БпЛА поранив двох підлітків: 20-річного хлопця та 17-річну дівчину доправили в лікарню
24 грудня 2025, 20:30
На Вінниччині затримали жінку, яка із ножем накинулась на 12-річну дівчинку
24 грудня 2025, 09:18
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Росіяни обстріляли центр Херсона: в МВА показали наслідки
26 грудня 2025, 10:31
Росіяни вдарили по двох енергооб'єктах ДТЕК на Одещині
26 грудня 2025, 10:14
На Волині вилучили контрафактні сигарети на 5,5 млн грн: деталі
26 грудня 2025, 09:52
Атаки РФ по портах Одещини: постраждали іноземні судна та елеватори
26 грудня 2025, 09:44
РФ атакувала Україну майже сотнею БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 16 локаціях
26 грудня 2025, 09:28
Ножове поранення військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження
26 грудня 2025, 09:25
На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами
26 грудня 2025, 09:15
Можливе захоплення командного пункту в Гуляйполі: що сказали в ЗСУ
26 грудня 2025, 08:57
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
26 грудня 2025, 08:36
На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
26 грудня 2025, 08:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »