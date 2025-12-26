У метро Києва затримали чоловіка, який ножем поранив двох пасажирів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у четвер, 25 грудня, на станції метро "Контрактова площа".

За попередньою інформацією, між пасажирами на платформі раптово виник конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 35-річний киянин дістав ніж та поранив двох чоловіків: одному завдав різаної рани обличчя, іншому –поранення руки.

Потерпілих медики госпіталізували для надання необхідної допомоги.

Нападника правоохоронці затримали на місці події.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Обставини інциденту з'ясовуються.

