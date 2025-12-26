У метро Києва затримали чоловіка, який ножем поранив двох пасажирів
Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
Інцидент стався у четвер, 25 грудня, на станції метро "Контрактова площа".
За попередньою інформацією, між пасажирами на платформі раптово виник конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 35-річний киянин дістав ніж та поранив двох чоловіків: одному завдав різаної рани обличчя, іншому –поранення руки.
Потерпілих медики госпіталізували для надання необхідної допомоги.
Нападника правоохоронці затримали на місці події.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.
Обставини інциденту з'ясовуються.
