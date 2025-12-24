Фото: Прокуратура Украины

24 декабря от атак российских беспилотников пострадали два молодых человека и работница почты

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура Общественному, передает RegioNews.

В Сумской области 24 декабря российские беспилотники нанесли удары по гражданским и служебным автомобилям. Наиболее серьезный инцидент произошел около 16:35 в селе Верхнее Песчаное, где во время атаки дрона пострадали два молодых человека - 20-летний парень и 17-летняя девушка.

Парень получил минно-взрывную травму, акубаротравму, сотрясение головного мозга и множественные обломочные ранения затылочного участка головы и правой руки. Девушка получила минно-взрывную травму и рваную рану левого уха. Оба пострадавших госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в тот же день около 14:45 в районе села Большая Березка российские военные атаковали служебный автомобиль Ямпольского отделения АО "Укрпочта" FPV-дроном. В результате удара транспортное средство получило повреждение, а одна из работниц почты получила ранение.

Ранее сообщалось, в Сумской области 10-летний мальчик самостоятельно принес домой неизвестный предмет, который вскоре взорвался в частном доме, причинив ребенку тяжелые травмы.