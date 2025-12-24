Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина временно проживала в доме знакомой. Когда владелица ушла, гостья осталась в доме с двумя ее детьми 11 и 12 лет и начала употреблять алкоголь. На этой почве со старшей девочкой у 40-летней женщины возник конфликт, во время которого она ножом нанесла ребенку порез в участке лба.

Девочка убежала в другую комнату и позвонила матери, которая сразу вызвала полицию. После осмотра врачами ребенка госпитализировали. К счастью, угрозы ее жизни нет.

Фигурантку задержали. Ей объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка).

