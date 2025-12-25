21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
25 грудня 2025, 21:35

У Києві чоловіки змусили таксиста возити їх безкоштовно, пригрозивши пістолетом

25 грудня 2025, 21:35
Фото: Нацполіція
У Києві двоє чоловіків погрожували водію таксі пістолетом. Потім вони погрожували правоохоронцю

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталось у Шевченківському районі Києва. Двоє чоловіків підійшли до водія таксі, сіли до нього в авто. Згодом вони змісили його поїхати, погрожуючи пістолетом. Водій був змушений виконувати вказівки нападників, які використовували автомобіль для власних справ.

Близько опівночі, коли вони були в районі Нивок, водій помітив поліцейських та звернувся до них по допомогу. Під час спілкування з правоохоронцями, один зі зловмисників направив пістолет у бік інспектора.

"Правоохоронці затримали обох порушників – 28-річних місцевих мешканців, та вилучили у них знаряддя вчинення злочину. Їм загрожує до 5 років увʼязнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який під час бійки між двома компаніями поблизу Бессарабської площі вчинив стрілянину.

23 грудня 2025
07 серпня 2025
