У Києві чоловіки змусили таксиста возити їх безкоштовно, пригрозивши пістолетом

Фото: Нацполіція

У Києві двоє чоловіків погрожували водію таксі пістолетом. Потім вони погрожували правоохоронцю

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталось у Шевченківському районі Києва. Двоє чоловіків підійшли до водія таксі, сіли до нього в авто. Згодом вони змісили його поїхати, погрожуючи пістолетом. Водій був змушений виконувати вказівки нападників, які використовували автомобіль для власних справ.

Близько опівночі, коли вони були в районі Нивок, водій помітив поліцейських та звернувся до них по допомогу. Під час спілкування з правоохоронцями, один зі зловмисників направив пістолет у бік інспектора.

"Правоохоронці затримали обох порушників – 28-річних місцевих мешканців, та вилучили у них знаряддя вчинення злочину. Їм загрожує до 5 років увʼязнення", - повідомили в поліції.

