Стрельба с ТЦК в Днепре: военные ранены - что говорят в полиции
Днем в Днепре раздались выстрелы на улице Калиновой. Впоследствии стало известно, что это был инцидент с участием ТЦК
Об этом сообщает полиция Днепра, передает RegioNews.
В полиции отметили, что это произошло во время проведения мер оповещения. По данным правоохранителей, мужчина ножом ранил двух военных ТЦК. Пострадавшие госпитализированы медиками. Для задержания мужчины один из военных стрелял в воздух.
Следует отметить, что в местных пабликах также говорили, что мужчина якобы подрезал автомобиль ТЦК, после чего раздались выстрелы.
Напомним, в начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.
