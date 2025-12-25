Фото из открытых источников

Днем в Днепре раздались выстрелы на улице Калиновой. Впоследствии стало известно, что это был инцидент с участием ТЦК

Об этом сообщает полиция Днепра, передает RegioNews.

В полиции отметили, что это произошло во время проведения мер оповещения. По данным правоохранителей, мужчина ножом ранил двух военных ТЦК. Пострадавшие госпитализированы медиками. Для задержания мужчины один из военных стрелял в воздух.

Следует отметить, что в местных пабликах также говорили, что мужчина якобы подрезал автомобиль ТЦК, после чего раздались выстрелы.

Напомним, в начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.