У Києві відбулося рейдерське захоплення паркінгу ТРЦ Gulliver, – Ощадбанк

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Консорціум державних банків ("Ощадбанк" та "Укрексімбанк"), який управляє торговельно-офісним центром Gulliver у столиці, заявив про рейдерське захоплення паркінгу центру

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Ощадбанка".

"17 грудня 2025 до паркінгу ТОК Gulliver увірвалась група чоловіків, які захопили його технічні приміщення та забарикадувались", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групу бійців супроводжували люди, які представлялись адвокатами та керівниками ТОВ "Автопарк Центр", яке пов'язане із підсанкційним громадянином Поліщуком.

Банки підкреслюють, що паркінг готували до відновлення повноцінної роботи, враховуючи поступовий запуск ТОК Gulliver після його тимчасового закриття через загрозу виникнення надзвичайної ситуації внаслідок дій боржника.

Як повідомлялось, торговельно-розважальний центр (ТРЦ) "Гулівер" у Києві, який був закритий на невизначений термін через саботаж з боку попереднього власника, частково відновить свою роботу з 12 грудня 2025 року.