13:28  18 грудня
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
13:24  18 грудня
На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
11:29  18 грудня
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 15:45

У Києві відбулося рейдерське захоплення паркінгу ТРЦ Gulliver, – Ощадбанк

18 грудня 2025, 15:45
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Консорціум державних банків ("Ощадбанк" та "Укрексімбанк"), який управляє торговельно-офісним центром Gulliver у столиці, заявив про рейдерське захоплення паркінгу центру

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Ощадбанка".

"17 грудня 2025 до паркінгу ТОК Gulliver увірвалась група чоловіків, які захопили його технічні приміщення та забарикадувались", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групу бійців супроводжували люди, які представлялись адвокатами та керівниками ТОВ "Автопарк Центр", яке пов'язане із підсанкційним громадянином Поліщуком.

Банки підкреслюють, що паркінг готували до відновлення повноцінної роботи, враховуючи поступовий запуск ТОК Gulliver після його тимчасового закриття через загрозу виникнення надзвичайної ситуації внаслідок дій боржника.

Як повідомлялось, торговельно-розважальний центр (ТРЦ) "Гулівер" у Києві, який був закритий на невизначений термін через саботаж з боку попереднього власника, частково відновить свою роботу з 12 грудня 2025 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ події рейдерство Gulliver
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
18 грудня 2025, 13:28
У Києві в школі побили дівчину: поліція проводить перевірку
18 грудня 2025, 12:45
У Києві чоловік травмував кухонним тесаком свого 10-річного сина, який намагався захистити сестру
18 грудня 2025, 11:24
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Чому Зеленський не сказав жодного слова про Одесу
18 грудня 2025, 16:16
У Хмельницькому військовий спланував втечу ухилянта за 14 тисяч доларів
18 грудня 2025, 15:15
На Прикарпатті патрульний за 10 тисяч"не помітив ДТП"
18 грудня 2025, 14:35
В Одесі троє працівників ТЦК після зауваження побили поліцейського
18 грудня 2025, 14:25
Дрони – це зброя майбутнього
18 грудня 2025, 13:49
Дрони СБУ вразили на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
18 грудня 2025, 13:44
У Києві кур'єр Glovo вдарив кастетом батька відомого блогера
18 грудня 2025, 13:28
На Тернопільщині подружжя торгувало марихуаною
18 грудня 2025, 13:24
В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після російських атак
18 грудня 2025, 13:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »