Скандал в Киеве: банк отказался выдать карту военному с ампутациями

В киевском отделении "ПриватБанка" 20-летнему военному с ампутированными конечностями отказали в восстановлении карты, на которую должны поступать государственные выплаты

Об инциденте рассказала руководитель Патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева, передает RegioNews.

По ее словам, солдат пошел на войну в 18 лет и потерял все концовки в бою на Харьковщине.

Из-за потери телефона и карт медицинский куратор "Ангелов" привезла его в отделение на Брестском проспекте. Там работники банка предложили держать карточку у головы для фотографии, что оказалось невозможным из-за отсутствия рук у солдата.

"У человека нет рук. Нет рук – нет карты. Держать карточку другому человеку "нельзя". Единственная "альтернатива" от банка – оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора. Вдумайтесь. Человек, потерявший на войне руки и ноги, не может получить свои деньги, потому что у него нет рук", – написала Толкачова.

Она подчеркнула, что бюрократия перевесила над человечностью, а раненый бойец вынужден ждать протез, оставаясь без принадлежащих ему денег.

На ситуацию уже отреагировал глава Нацбанка Андрей Пышный, пообещав лично привезти карточку солдату и извиниться:

"Я с болью прочитал это сообщение. Не могу понять, о чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет! Выводы будут, реакция будет, а подобного – не будет".

В самом банке впоследствии заявили, что ситуация, сложившаяся с ненадлежащим предоставлением банковских услуг ветерану в Киеве, недопустима.

Сейчас финучреждение выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Буковине правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту возможного мошенничества во время протезирования военнослужащих. Ветераны заявили о некачественных изделиях, ухудшении состояния здоровья и о "фантомных" протезах, которые по документам якобы были получены, но фактически – отсутствуют.