Скандал у Києві: банк відмовився видати картку військовому з ампутаціями

У київському відділенні "ПриватБанку" 20-річному військовому з ампутованими кінцівками відмовили у відновленні картки, на яку мають надходити державні виплати

Про інцидент розповіла керівниця Патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова, передає RegioNews.

За її словами, солдат пішов на війну у 18 років і втратив усі кінцівки в бою на Харківщині.

Через втрату телефону та карток медичний куратор "Янголів" привезла його у відділення на Берестейському проспекті. Там працівники банку запропонували тримати картку біля голови для фотографії, що виявилося неможливим через відсутність рук у солдата.

"У людини немає рук. Немає рук – немає картки. Тримати картку іншій людині "не можна". Єдина "альтернатива" від банку – оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора. Вдумайтеся. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук", – написала Толкачова.

Вона підкреслила, що бюрократія переважила над людяністю, а поранений бійць змушений чекати на протез, залишаючись без грошей, які йому належать.

На ситуацію вже відреагував голова Нацбанку Андрій Пишний, пообіцявши особисто привезти картку солдату та вибачитися:

"Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути, про що думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде".

У самому банку згодом заявили, що ситуація, що склалася з неналежним наданням банківських послуг ветерану у Києві, є неприпустимою.

Наразі фінустанова з'ясовує всі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Буковині правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом можливого шахрайства під час протезування військовослужбовців. Ветерани заявили про неякісні вироби, погіршення стану здоров'я та про "фантомні" протези, які за документами нібито були отримані, але фактично – відсутні.