08:26  18 грудня
На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
08:28  18 грудня
На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування
08:14  18 грудня
На Черкащині легковик врізався в дерево: водій загинув, пасажира госпіталізували
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 09:24

Скандал у Києві: банк відмовився видати картку військовому з ампутаціями

18 грудня 2025, 09:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У київському відділенні "ПриватБанку" 20-річному військовому з ампутованими кінцівками відмовили у відновленні картки, на яку мають надходити державні виплати

Про інцидент розповіла керівниця Патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова, передає RegioNews.

За її словами, солдат пішов на війну у 18 років і втратив усі кінцівки в бою на Харківщині.

Через втрату телефону та карток медичний куратор "Янголів" привезла його у відділення на Берестейському проспекті. Там працівники банку запропонували тримати картку біля голови для фотографії, що виявилося неможливим через відсутність рук у солдата.

"У людини немає рук. Немає рук – немає картки. Тримати картку іншій людині "не можна". Єдина "альтернатива" від банку – оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора. Вдумайтеся. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук", – написала Толкачова.

Вона підкреслила, що бюрократія переважила над людяністю, а поранений бійць змушений чекати на протез, залишаючись без грошей, які йому належать.

На ситуацію вже відреагував голова Нацбанку Андрій Пишний, пообіцявши особисто привезти картку солдату та вибачитися:

"Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути, про що думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде".

У самому банку згодом заявили, що ситуація, що склалася з неналежним наданням банківських послуг ветерану у Києві, є неприпустимою.

Наразі фінустанова з'ясовує всі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Буковині правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом можливого шахрайства під час протезування військовослужбовців. Ветерани заявили про неякісні вироби, погіршення стану здоров'я та про "фантомні" протези, які за документами нібито були отримані, але фактично – відсутні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Приватбанк скандал солдат банк банківська картка відділення ветеран ампутація
Через зауваження за грубе спілкування з дівчиною: у Києві чоловік до смерті побив перехожого
16 грудня 2025, 12:35
У Києві чоловік погрожував охоронцеві супермаркету пістолетом і втік із товаром
15 грудня 2025, 08:19
У Києві затримали 18-річну наркодилерку з великою партією "товару"
13 грудня 2025, 16:51
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На вокзалі у Вінниці потяг на смерть збив 18-річну дівчину
18 грудня 2025, 09:58
Смертельна ДТП на Львівщині: мінівен зіткнувся з мікроавтобусом
18 грудня 2025, 09:48
Звернення Трампа: старі теми, без згадування України
18 грудня 2025, 09:40
В Одесі сталася пожежа на СТО
18 грудня 2025, 09:25
Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову
18 грудня 2025, 08:59
В Одесі накрили мережу нелегальних АЗС з фальсифікованим пальним
18 грудня 2025, 08:56
ППО знешкодила 63 з 82 російських дронів: є влучання на 12 локаціях
18 грудня 2025, 08:49
На Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС
18 грудня 2025, 08:42
Обікрав будинки містян на понад пів мільйона гривень: у Хмельницькому винесли вирок серійному злодію
18 грудня 2025, 08:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »