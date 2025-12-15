Фото: полиция

В Днепровском районе Киева полицейские задержали мужчину, устроившего разбой в супермаркете. Чтобы не платить за товар, он достал пистолет и пригрозил охраннику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Об инциденте правоохранителям сообщили работники магазина.

Как выяснилось, мужчина пытался выйти из торгового зала с неоплаченным товаром. Когда охранник остановил его и попросил рассчитаться, посетитель пригрозил пистолетом и скрылся.

Оперативники установили личность нападающего и задержали его. Им оказался 24-летний киевлянин, уже судимый ранее за грабеж.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

