В Киеве мужчина угрожал охраннику супермаркета пистолетом и скрылся с товаром
В Днепровском районе Киева полицейские задержали мужчину, устроившего разбой в супермаркете. Чтобы не платить за товар, он достал пистолет и пригрозил охраннику
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Об инциденте правоохранителям сообщили работники магазина.
Как выяснилось, мужчина пытался выйти из торгового зала с неоплаченным товаром. Когда охранник остановил его и попросил рассчитаться, посетитель пригрозил пистолетом и скрылся.
Оперативники установили личность нападающего и задержали его. Им оказался 24-летний киевлянин, уже судимый ранее за грабеж.
Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину за разбойное нападение на аптеку. Злоумышленник в маске угрожал фармацевту пистолетом и потребовал отдать деньги из кассы.