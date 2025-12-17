10:26  17 грудня
У Чернівцях автівка врізалась в електроопору: постраждала водійка
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 09:10

У Києві чоловік тяжко поранив сестру ножем – його затримали

17 грудня 2025, 09:10
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який під час конфлікту спричинив серйозне поранення своїй сестрі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулася 56-річна мешканка Подільського району, яка повідомила, що брат наніс їй ножове поранення.

Оперативники встановили, що інцидент стався під час побутової сварки, коли чоловік перебував у гостях у своєї старшої сестри. Він вдарив її кухонним ножем у шию, завдавши проникаючого колото-різаного поранення з артеріальною кровотечею.

Після скоєного підозрюваний втік з місця події.

Поліцейські розшукали фігуранта. Відомо, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин.

Слідчі повідомили затриманому про підозру.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селі Глушиця, що на Сарненщині, правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у подвійному умисному вбивстві. Загинули брат і сестра. Нападника затримано. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція конфлікт брат ніж ножове поранення сестра
У Кривому Розі 21-річний син підпалив автомобіль матері після конфлікту – поліція розкрила деталі
16 грудня 2025, 19:22
На Харківщині чоловік напав на знайомого з ножем: вдарив прямо в груди
16 грудня 2025, 18:45
Киянин на очах у батька задушив бабусю та намагався вбити мати: батько був зв'язаний
15 грудня 2025, 14:45
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Україну накриває хвиля ГРВІ та COVID-19: понад 133 тисячі хворих за тиждень
17 грудня 2025, 11:59
Росіяни атакують КАБами Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку
17 грудня 2025, 11:46
На Прикарпатті затримали чоловіка, який забив сусіда до смерті
17 грудня 2025, 11:37
Начальник медичного підрозділу ЗСУ працював на ФСБ – йому загрожує довічне ув'язнення
17 грудня 2025, 11:25
Росіяни атакували з дрона цивільного у Херсоні
17 грудня 2025, 11:12
Мед принесе Україні понад 100 мільйонів доларів: український продукт активно продається в ЄС
17 грудня 2025, 11:05
Україна отримала 70 000 доз вакцини, яка захищає дітей від п'яти інфекцій
17 грудня 2025, 10:49
За добу ЗСУ ліквідували понад 1700 росіян – Генштаб
17 грудня 2025, 10:48
У Чернівцях автівка врізалась в електроопору: постраждала водійка
17 грудня 2025, 10:26
У Дружківці російський дрон атакував рятувальників: 4 поранені
17 грудня 2025, 10:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »