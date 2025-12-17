У Києві чоловік тяжко поранив сестру ножем – його затримали

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який під час конфлікту спричинив серйозне поранення своїй сестрі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулася 56-річна мешканка Подільського району, яка повідомила, що брат наніс їй ножове поранення.

Оперативники встановили, що інцидент стався під час побутової сварки, коли чоловік перебував у гостях у своєї старшої сестри. Він вдарив її кухонним ножем у шию, завдавши проникаючого колото-різаного поранення з артеріальною кровотечею.

Після скоєного підозрюваний втік з місця події.

Поліцейські розшукали фігуранта. Відомо, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин.

Слідчі повідомили затриманому про підозру.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селі Глушиця, що на Сарненщині, правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у подвійному умисному вбивстві. Загинули брат і сестра. Нападника затримано. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.