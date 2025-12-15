У Києві продавали немовлят за кордон: матерям часто нічого не платили

Фото: Нацполіція

Правоохоронці Києва екстрадували з Німеччини учасницю злочинної групи. Вона під прикриттям сурогатного материнства продавала немовлят за кордон

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Масштабну схему викрили ще влітку 2023 року. Відомо, що в злочинну групу входило 12 людей. Серед них власники приватних клінік у Києві та Харкові, перекладачі, адвокати, медичні працівники, та менеджери.

Зловмисники шукали жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували їм за гроші народити дітей від іноземних донорів. Така послуга коштувала до 70 тисяч євро. Самим матерям обіцяли лише 12 тисяч євро, а в більшості випадків вони не отримували нічого.

Тепер в Україну екстрадували 50-річну представницю медичної компанії. Вона особисто підшукувала жінок для участі в програмі сурогатного материнства, курувала процес "підсадки" ембріонів та фактично експлуатувала українських жінок.

"За клопотанням слідчих її взято під варту. За участь в організованій злочинній схемі їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше жительку Харкова, яка продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів США, засудили до 8 років ув'язнення.