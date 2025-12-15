Фото: поліція

Перед судом постануть двоє бізнесменів, яких підозрюють у махінаціях із банківським кредитом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як з’ясували правоохоронці, співзасновник і керівник підприємства, що торгує паливом оптом, розробили план отримання кредитних коштів у одному з українських банків в розмірі 50 млн гривень.

На початку 2022 року спільники подали документи з неправдивими даними про фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме на оплату за уявну поставку 1 500 тон аміаку.

Банк погодився і видав кредит на 50 мільйонів гривень строком на рік. Однак отримані гроші бізнесмени використали не за призначенням. Половину позики – 25 мільйонів гривень – повернули одразу, а решту вирішили не віддавати. Щоб уникнути повернення боргу, чоловіки змінили засновників і керівників підконтрольної фірми, фактично унеможлививши стягнення заборгованості.

Фігурантам повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт щодо 41- та 43-річних киян скерували до суду. Їм інкримінують зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 364-1 КК). Ділкам загрожує до шести років позбавлення волі.

