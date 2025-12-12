У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"

Фото: Нацполіція

У столиці затримали шахрая, який обманув 80-річну жінку. Він виманив у жінки понад 300 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

80-річна жінка звернулась до правоохоронців. Вона розповіла, що передала незнайомцю 362 тисячі гривень на термінову операцію для сина. За її словами, вона повірила словам людини, яка дзвонила їй та просила передати кошти через водія таксі.

Згодом правоохоронці викрили шахрая. Ним виявився 31-річний місцевий житель. Разом зі спільниками він зателефонував пенсіонерці та переконав її у тому, що її син потрапив у ДТП, і тепер потребує термінової операції.

"Роль затриманого у шахрайській схемі полягала в тому, що він організував отримання грошей: замовив на адресу жінки таксі, домовився з водієм, якому пенсіонерка передала кошти, а потім перерахував отриману суму на електронний гаманець", - розповіли в поліції.

Правоохоронці повідомили аферисту про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Тепер шукають інших учасників схеми.

