У Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі

У столиці тимчасово призупинили теплопостачання на Теремках-1 і Теремках-2 через аварію на магістральній тепломережі

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київтеплоенерго", передає RegioNews.

За даними підприємства, **10 грудня** аварійні служби розпочали ремонт пошкодженої ділянки тепломагістралі на Голосіївському проспекті. На місці працюють бригади та необхідна спецтехніка.

У зв’язку з ремонтними роботами **теплопостачання тимчасово відсутнє у мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на Голосіївському проспекті**.

Фахівці планують завершити ремонт і відновити подачу тепла та гарячої води протягом доби.

