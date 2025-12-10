16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 17:23

У Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі

10 грудня 2025, 17:23
У столиці тимчасово призупинили теплопостачання на Теремках-1 і Теремках-2 через аварію на магістральній тепломережі

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київтеплоенерго", передає RegioNews.

За даними підприємства, **10 грудня** аварійні служби розпочали ремонт пошкодженої ділянки тепломагістралі на Голосіївському проспекті. На місці працюють бригади та необхідна спецтехніка.

У зв’язку з ремонтними роботами **теплопостачання тимчасово відсутнє у мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на Голосіївському проспекті**.

Фахівці планують завершити ремонт і відновити подачу тепла та гарячої води протягом доби.

Як повідомлялось, територія України перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході.

Київ опалення аварійно-відновлювальні роботи
