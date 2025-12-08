Працівниця київського фунікулера створює різдвяний настрій пасажирам - відео
На київському фунікулері з’явилася власна «різдвяна фея». Одна з працівниць вирішила додати тепла та святковості у будні пасажирів
Про це повідомляють соцмережі, передає RegioNews.
Вона прикрасила робоче місце тематичним декором і зустрічає людей у святковому образі.
Пасажири кажуть, що такий щирий жест піднімає настрій і дарує відчуття свята ще до початку подорожі.
А сама працівниця зізнається: створює атмосферу передусім для себе, але дуже рада, що це приносить радість і іншим.
На тлі непростих часів такі маленькі ініціативи стають ковтком тепла для містян і нагадують: свято починається з простих речей.
