Фото: ГСЧС

Пожар произошел в понедельник, 8 декабря, около 04:10 на улице Ягодной, что в Голосеевском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в одной из квартир на первом этаже двухэтажного дома. Огнеборцы локализовали пожар в 04:44 на площади 30 кв.м, ликвидировали в 04:57.

Во время тушения и разведки спасатели эвакуировали с верхнего этажа 5 человек, одного из них передали медикам с острой реакцией на стресс.

На месте работали три единицы пожарно-спасательной техники, а также 13 спасателей.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 7 декабря, в городе Килия Одесской области в квартире произошел взрыв газа. Пострадали мужчина и женщина.