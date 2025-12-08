В Киеве произошел пожар в двухэтажном доме: пожарные эвакуировали пятерых жителей
Пожар произошел в понедельник, 8 декабря, около 04:10 на улице Ягодной, что в Голосеевском районе столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Возгорание возникло в одной из квартир на первом этаже двухэтажного дома. Огнеборцы локализовали пожар в 04:44 на площади 30 кв.м, ликвидировали в 04:57.
Во время тушения и разведки спасатели эвакуировали с верхнего этажа 5 человек, одного из них передали медикам с острой реакцией на стресс.
На месте работали три единицы пожарно-спасательной техники, а также 13 спасателей.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Напомним, 7 декабря, в городе Килия Одесской области в квартире произошел взрыв газа. Пострадали мужчина и женщина.
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В оккупированном Энергодаре украинские партизаны напомнили россиянам о сопротивлении
08 декабря 2025, 11:55Разочарование Трампа – это всегда о нем самом
08 декабря 2025, 11:42В ГСЧС рассказали, сколько взрывоопасных предметов оставила после себя РФ
08 декабря 2025, 11:38Смертельное ДТП в Киеве: женщина попала под колеса грузовика
08 декабря 2025, 11:20Российский удар по Ахтырке: продолжаются аварийные работы
08 декабря 2025, 11:13На Прикарпатье во время конфликта 36-летний мужчина смертельно избил односельчанина
08 декабря 2025, 11:11В Николаевской области российская информаторша расставляла "видеоловушки" для слежки за ВСУ
08 декабря 2025, 10:56Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго
08 декабря 2025, 10:47Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их Зеленскому
08 декабря 2025, 10:40В Киеве на кольцевой столкнулись три авто: спасатели деблокировали водителя из легковушки
08 декабря 2025, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »