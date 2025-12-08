У Києві сталася пожежа у двоповерховому будинку: вогнеборці евакуювали пʼятьох мешканців
Пожежа сталася у понеділок, 8 грудня, близько 04:10 на вулиці Ягідній, що у Голосіївському районі столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Загоряння виникло в одній із квартир на першому поверсі двоповерхового будинку. Вогнеборці локалізували пожежу о 04:44 на площі 30 кв.м, ліквідували о 04:57.
Під часі гасіння та розвідки рятувальники евакуювали з верхнього поверху 5 людей, одного з них передали медикам з гострою реакцією на стрес.
На місці працювали три одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 13 рятувальників.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, 7 грудня, в місті Кілія Одеської області в квартирі стався вибух газу. Постраждали чоловік та жінка.
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Львівщині зіткнулися фура та мікроавтобус: дев’ятеро травмованих
08 грудня 2025, 09:42На Львівщині на АЗС жорстоко побили артистів ансамблю "Гуцулія"
08 грудня 2025, 09:39Росіяни знову вдарили дронами по Фастову на Київщині: виникли пожежі
08 грудня 2025, 09:28Сили ППО знешкодили 131 із 149 ворожих дронів: є влучання на 11 локаціях
08 грудня 2025, 09:15На Харківщині за добу внаслідок обстрілів загинули 5 людей, ще 11 поранено
08 грудня 2025, 09:10Переговори: неприємні підсумки тижня
08 грудня 2025, 08:57У Києві судитимуть жінку, яка підпалила двері квартири доньки через конфлікт
08 грудня 2025, 08:50У Херсоні розслідують смертельне ДТП за участі поліцейського авто: що відомо
08 грудня 2025, 08:41Скандальна справа Скороход: ВАКС обрав запобіжний захід спільнику за підбурення до хабаря
08 грудня 2025, 08:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »