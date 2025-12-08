Фото: ДСНС

Пожежа сталася у понеділок, 8 грудня, близько 04:10 на вулиці Ягідній, що у Голосіївському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загоряння виникло в одній із квартир на першому поверсі двоповерхового будинку. Вогнеборці локалізували пожежу о 04:44 на площі 30 кв.м, ліквідували о 04:57.

Під часі гасіння та розвідки рятувальники евакуювали з верхнього поверху 5 людей, одного з них передали медикам з гострою реакцією на стрес.

На місці працювали три одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 13 рятувальників.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

