10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 09:30

У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях

04 грудня 2025, 09:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

48-річну жительку Києва неодноразово судили за епізоди пограбування. Тепер її затримали за те, що вона грабувала киян під виглядом "цілительки"

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

На одній з вулиць столиці "цілителька" підійшла до жінки та попросила 100 гривень. Коли жінка відкривала гаманець, зловмисниця вихопила звідти 6 000 гривень та, відволікаючи, намагалася вмовити жінку зробити для неї нібито "обряд зцілення".

Вдруге зловмисниця переконувала перехожого, що в його родині є серйозні проблеми, а зокрема — що його родичі хворіють. Вона виманила в чоловіка 4 тисячі гривень. Коли він зрозумів, що його обманули, вона відмовилась повертати гроші та втекла.

"Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж та замах на грабіж, скоєні у період воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Вінниці дві підлітки з Дніпропетровщини – 18-річна дівчина та її 12-річна спільниця – обікрали 73-річну пенсіонерку, увійшовши до неї в довіру під приводом прохання про допомогу та їжу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
затримання поліція крадіжка
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Хмельниччині легковик врізався в дерево: водій загинув на місці
04 грудня 2025, 11:41
Уряд готується до масштабних кадрових ротацій у грудні – Железняк
04 грудня 2025, 11:35
В Україні змінились ціни на цибулю: скільки тепер платити за кілограм
04 грудня 2025, 11:30
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
04 грудня 2025, 11:26
Жителька Волині намагалася незаконно ввезти в Україну 23 iPhone 17 Pro Max
04 грудня 2025, 11:19
Поліція Дніпропетровщини запобігла продажу історичних артефактів
04 грудня 2025, 11:04
Коли ми переможемо: шлях, що починається всередині нас
04 грудня 2025, 10:52
В Одесі росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після попередньої атаки
04 грудня 2025, 10:46
Смерть дитини у столичній стоматології: лікарці-анестезіологу повідомили про підозру
04 грудня 2025, 10:39
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
04 грудня 2025, 10:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »