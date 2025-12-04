У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях

Ілюстративне фото

48-річну жительку Києва неодноразово судили за епізоди пограбування. Тепер її затримали за те, що вона грабувала киян під виглядом "цілительки"

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

На одній з вулиць столиці "цілителька" підійшла до жінки та попросила 100 гривень. Коли жінка відкривала гаманець, зловмисниця вихопила звідти 6 000 гривень та, відволікаючи, намагалася вмовити жінку зробити для неї нібито "обряд зцілення".

Вдруге зловмисниця переконувала перехожого, що в його родині є серйозні проблеми, а зокрема — що його родичі хворіють. Вона виманила в чоловіка 4 тисячі гривень. Коли він зрозумів, що його обманули, вона відмовилась повертати гроші та втекла.

"Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж та замах на грабіж, скоєні у період воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

