Фото: поліція

Киянин через фейкові акаунти в соцмережах видавав себе за "цілителя" й обманював людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік пропонував громадянам різноманітні "послуги": зняття "порчі", пошук безвісти зниклих родичів, ритуали зцілення від хвороб. Вартість "робіт" коливалась від 400 до 4 500 грн. Після переказу грошей на банківську картку псевдо-мольфар припиняв спілкування з клієнтом і блокував його в соцмережах.

Правоохоронці встановили, що таким чином 28-річний киянин ошукав щонайменше 13 людей.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство)

Наразі обвинувальний акт скерований до суду. Зловмиснику загрожує до восьми років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.