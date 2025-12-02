13:30  02 грудня
02 грудня 2025, 12:47

Знімав "порчу" через соцмережі: у Києві судитимуть псевдо-мольфара

02 грудня 2025, 12:47
Фото: поліція
Киянин через фейкові акаунти в соцмережах видавав себе за "цілителя" й обманював людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік пропонував громадянам різноманітні "послуги": зняття "порчі", пошук безвісти зниклих родичів, ритуали зцілення від хвороб. Вартість "робіт" коливалась від 400 до 4 500 грн. Після переказу грошей на банківську картку псевдо-мольфар припиняв спілкування з клієнтом і блокував його в соцмережах.

Правоохоронці встановили, що таким чином 28-річний киянин ошукав щонайменше 13 людей.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство)

Наразі обвинувальний акт скерований до суду. Зловмиснику загрожує до восьми років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

